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Суббота, 28 октября 2023, 02:37 мск

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Ватикан наградил Пашиняна орденом папы Римского Пия IX

Фото: правительство Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил от апостольского нунция архиепископа Жозе Авелины Беттанкура во время его миссии в Армении Орден кавалера Большого креста Пия IX за вклад в укрепление связей с Ватиканом, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы правительства Армении, в частности, говорится: «За вклад в укрепление связей между Арменией и Святым Престолом архиепископ Беттанкур от имени папы Франциска вручил премьер-министру Пашиняну одну из высших наград Святого Престола Большой крест ордена Пия IX. Никол Пашинян отметил важность развития отношений с Ватиканом и пожелал архиепископу Беттанкуру успехов в его деятельности».

Ереван, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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