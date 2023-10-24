Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке и поздравил его с наступающим 100-летием Турецкой республики

Президент России Владимир Путин во вторник, 24 октября, в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сложившуюсяся на Ближнем Востоке острую кризисную ситуации, а также поздравил его с наступающим 100-летним юбилеем Турецкой Республики, – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин и Эрдоган «продолжили обсуждение сложившейся на Ближнем Востоке острой кризисной ситуации. Выражена глубокая озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и катастрофическим ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа, акцентирована неприемлемость нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам. Были рассмотрены предпринимаемые российской стороной активные усилия по линии Совета Безопасности ООН, а также соответствующие политико-дипломатические шаги Турции, направленные на прекращение кровопролития и обеспечение беспрепятственной доставки гуманитарной помощи нуждающимся».

«Позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности», – подчеркнули в Кремле.

Кроме того, в пресс-службе главы государства сообщили, что «Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелал всем её гражданам благополучия и процветания».

Москва, Иван Бабурин

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