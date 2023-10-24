Израиль потребовал немедленного допуска представителей Красного креста к заложникам ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, во вторник, 24 октября, потребовал немедленного и без предварительных условий доступа представителей Красного креста к заложникам, удерживаемым палестинским движением ХАМАС, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава израильской дипломатии сказал: «Мы призываем, чтобы Красный крест получил доступ ко всем заложникам. Доступ без выдвижения каких-либо условий».

«Израиль не только имеет право защищать себя, это его обязанность. Следующим будет Запад, так как война, которую нам навязали, это не только война Израиля, это война свободного мира», – добавил Эли Коэн.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»