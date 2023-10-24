Глава МИД Израиля отказался встречаться с генсеком ООН

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во вторник, 24 октября, после своего выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных обстановке в Ближневосточном регионе, заявил, что отказывается встречаться с генеральным секретарем Всемирной организации, так как «места для сбалансированного подхода» к урегулированию ситуации не осталось, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) глава израильской дипломатии написал: «Я не буду встречаться с генеральным секретарем ООН. После 7 октября не осталось места для сбалансированного подхода. ХАМАС должен быть стерт с лица земли».

Следует отметить, что в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН Коэн, обращаясь к Антониу Гутерришу, заявил, что в ситуации с противостоянием Израиля с ХАМАС «не осталось места двусмысленности. Весь мир должен принять израильскую сторону, в противном случае ООН ждут самые темные времена».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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