Глава Госдепа США призвал Израиль обеспечить в Газу поставки продовольствия, воды и медикаментов

Госсекретарь США Энтони Блинкен, во вторник, 24 октября, на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных обстановке на Ближнем Востоке, заявил, что Израиль должен обеспечить поставки в Газу воды, продуктов и медикаментов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Израиль должен принимать все меры предосторожности, чтобы избегать нанесения вреда мирному населению. Это означает необходимость обеспечения поставок в Газу и нуждающимся людям продовольствия, воды, медикаментов и другой гуманитарной помощи. Также следует рассмотреть возможность объявления гуманитарных пауз для вывода мирного населения из сектора Газа. Это означает, что гражданские лица должны иметь возможность покинуть опасную зону. Необходимо для этих целей рассмотреть возможность использования гуманитарных пауз».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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