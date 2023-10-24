Израиль призвал Антониу Гутерриша покинуть пост генсека ООН

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во вторник, 24 октября призвал генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша покинуть свой пост из-за его позиции по палестино-израильскому конфликту, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) израильский дипломат написал: «Генеральный секретарь ООН, который проявляет непонимание по поводу кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не способен возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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