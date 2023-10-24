Блинкен призвал к созданию «двух государств для двух народов»

Госсекретарь США Энтони Блинкен, во вторник, 24 октября, на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных палестино-израильскому конфликту, заявил, что прекратить насилие можно только создав «два государства для двух народов», – сообщают СМИ

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Единственный путь, который может прекратить этот ужасающий цикл насилия – это подход «два государства для двух народов»... У нас нет иллюзий о том, как сложно будет достичь двугосударственного решения, но, как сказал президент Джо Байден, – на пути достижения мира мы не можем сдаваться».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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