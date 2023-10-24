Россия подготовила альтернативный проект резолюции для реализации Совбезом ООН своего предназначения

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности, посвященных ситуации на Ближнем Востоке во вторник, 24 октября, заявил, что Россия подготовила альтернативный проект резолюции по палестино-израильскому конфликту для того, чтобы Совбез все-таки смог реализовать свое предназначение, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Насилие порождает насилие. Возможно, силовая акция в Газе с грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, массовой гибелью населению рискует охватить весь регион и даже выйти за его пределы. В этом, как нам хочется верить, не заинтересован никто в Совбезе. С тем, чтобы Совет Безопасности все-таки смог реализовать свое предназначение, мы подготовили альтернативный проект резолюции, вобравший разные элементы из бразильского, американского и первого российского проекта. Честно говоря, не видим причин, по которым члены Совбеза не смогут дать ему зеленый свет, разве только если прекращение огня не входит в планы совета».

«Россия не видит смысла в американском проекте резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку и не сможет его поддержать. Россия просит поставить свой проект резолюции СБ ООН на голосование сразу после американского документа», – добавил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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