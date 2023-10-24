российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 02:39 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия подготовила альтернативный проект резолюции для реализации Совбезом ООН своего предназначения

Василий Небензя Скриншот видео постпредства РФ при ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности, посвященных ситуации на Ближнем Востоке во вторник, 24 октября, заявил, что Россия подготовила альтернативный проект резолюции по палестино-израильскому конфликту для того, чтобы Совбез все-таки смог реализовать свое предназначение, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Насилие порождает насилие. Возможно, силовая акция в Газе с грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, массовой гибелью населению рискует охватить весь регион и даже выйти за его пределы. В этом, как нам хочется верить, не заинтересован никто в Совбезе. С тем, чтобы Совет Безопасности все-таки смог реализовать свое предназначение, мы подготовили альтернативный проект резолюции, вобравший разные элементы из бразильского, американского и первого российского проекта. Честно говоря, не видим причин, по которым члены Совбеза не смогут дать ему зеленый свет, разве только если прекращение огня не входит в планы совета».

«Россия не видит смысла в американском проекте резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку и не сможет его поддержать. Россия просит поставить свой проект резолюции СБ ООН на голосование сразу после американского документа», – добавил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Россия,