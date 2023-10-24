В Совфеде назвали Украину «террористическим государством»

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с руководителями законодательных собраний новых регионов во вторник, 24 октября, заявила, что Украина, совершая такие преступления, как убийство Дарьи Дугиной и покушения на депутатов, является террористическим государством, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Матвиенко сказала: «Каждый из вас проявил мужество, приближая то время, когда регионы смогли воссоединиться с Россией. Председатель херсонской областной думы Татьяна Томилина пережила покушение на себя. Это – террористические акты. Сегодня Украина показала, что она террористическое государство… Когда убивают журналистов... Вспомним убийство Дарьи Дугиной. Таким преступлениям не может быть оправдания, придет время, когда им будет дана оценка».

Москва, Иван Бабурин

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