В Белом доме сравнили «холодную войну» с конкуренцией с КНР

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «холодная война» с СССР сильно отличается от нынешнего «мирового соперничества» с Китаем, поскольку экономики США и КНР сильно взаимозависимы, – сообщает во вторник, 24 октября, издание Foreign Affairs.

В своей статье для издания Салливан пишет, что «наступающая эра конкуренции не будет похожа на что-либо из того, что было раньше. Холодная война была между двумя сверхдержавами, которые имели очень низкий уровень взаимозависимости, а сегодняшняя конкуренция с КНР совершенно другая. США и Китай экономически взаимосвязаны. Это поистине мировое соперничество, а не антагонистическая игра. Китай останется крупным игроком на мировой арене в ближайшем будущем».

Вашингтон, Иван Бабурин

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