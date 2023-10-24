Российский истребитель над Черным морем отогнал американский беспилотник от Государственной границы

Министерство обороны РФ во вторник, 24 октября, сообщило, что экипаж истребителя Су-27 предотвратил нарушение Государственной границы американским разведывательным БПЛА RQ-4B «Global Hawk».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны, говорится: «24 октября 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B «Global Hawk» ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», – отметили в оборонном ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»