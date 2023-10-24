Движение ХАМАС призвало все исламские и арабские страны прекратить отношения с Израилем

Палестинское движение ХАМАС во вторник, 24 октября, выступило с призывом ко всем арабским и исламским странам объявить бойкот Израилю и прекратить с ним все формы отношений, – сообщают СМИ.

В сообщении ХАМАС, размещенном в Telegram-канале, говорится: «В свете преступлений и геноцида, совершенных оккупационной администрацией Израиля, ХАМАС призывает арабские и исламские страны разорвать с этой страной любые связи, выслать его послов и прекратить все формы нормализации отношений. Страны Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества призываем к бойкоту Израиля. Призываем ООН, арабские и мусульманские страны взять на себя политическую и этическую ответственность, приняв эффективные и немедленные меры по прекращению агрессии и эскалации преступлений оккупационных сил, включая массовые убийства невинных детей и гражданских лиц, которые являются действиями, нарушающими все международные законы и нормы».

Доха, Иван Бабурин

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