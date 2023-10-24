Одна из турецких партий отказалась ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО

Заместитель председателя турецкой «Новой партии благоденствия» (YRP) Суат Кылыч заявил, что его партия выступает против ратификации пртокола о приеме Швеции в НАТО, пока эта страна не наказывает тех, кто сжигает Коран, – сообщает во вторник, 24 октября, старейшая турецкая газета Cumhuryet.

Как пишет издание, Суат Кылыч заявил следующее: «YRP по-прежнему придерживается такой позиции, – если Швеция не предпримет никаких шагов против террористических организаций и террористической деятельности, направленных против Турции, если Швеция не примет закон о финансировании терроризма террористическими организациями и не начнет борьбу, если Швеция не обеспечит выдачу Турции террористов, нацеленных на существование, единство и жизнеспособности Турции, и, пока Швеция не наказывает тех, кто сжигает Коран, партия YRP будет голосовать против членства Швеции в НАТО. Мы решительно настроены по этому вопросу».

«Наше отношение и решимость ясны и недвусмысленны. Независимо от позиции любой другой политической партии в Великом национальном собрании Турции по этому вопросу, наша позиция такова, и она не изменится», – подчеркнул зам.председателя «Новой партии благоденствия».

Следует отметить, что «Новая партия благоденствия» входит в политический Народный альянс, возглавляемый президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Анкара, Иван Бабурин

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