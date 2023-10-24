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Суббота, 28 октября 2023, 02:40 мск

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В МИД РФ назвали грубейшим нарушением свободы слова массовую блокировку властями Молдавии русскоязычных новостных порталов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 24 октября, назвала грубейшим нарушением властями Молдавии свободы слова и прав собственных граждан решение властей Молдавии заблокировать доступ к 22-м русскоязычным новостным порталам.

Комментируя блокировку русскоязычных порталов властями Молдавии, Захарова сказала: «Среднесрочная цель подобной политики – вытеснение русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства Молдавии, а более масштабная – искоренение любых проявлений инакомыслия и несогласия с политикой властей. Показательно, что решение о блокировке 22-х порталов принято менее чем за две недели до всеобщих местных выборов в Молдавии 5 ноября на фоне низких рейтингов кандидатов нынешних властей. Похоже, что официальный Кишинев, бездоказательно обвиняющий Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию, пытается таким образом поправить их положение».

«Массовая блокировка доступа к русскоязычным новостным порталам является грубейшим нарушением властями Молдавии свободы слова и прав собственных граждан на доступ к информации на русском языке, которым владеет подавляющее большинство молдаван. Жителям республики вновь продемонстрировали, что для официального Кишинёва на первом месте стоят конъюнктурные соображения и русофобские установки западных кураторов, а не интересы молдавского народа. Без сомнения, граждане страны дадут соответствующую оценку подобной расстановке приоритетов», подчеркнула представитель российского МИДа.

«24 октября Служба информации и безопасности Молдавии приняла решение о блокировке доступа в республике к 22-м русскоязычным новостным порталам, которые якобы «используются в информационной войне против Республики Молдова». Под запрет попали сайты крупнейших российских новостных каналов, включая 1tv.ru, ntv.ru, rt.com, vesti.ru и другие. Соответствующее указание направлено провайдерам интернет-услуг», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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