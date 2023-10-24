США отправили в Израиль военных советников «с релевантным опытом»

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 24 октября, заявил, что в Израиле присутствуют американские военные советники «с релевантным опытом», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказал: «Мы попросили несколько представителей с релевантным опытом просто помочь израильтянам с вопросами, которые им надо продумать при планировании, в том числе, дать рекомендации, как минимизировать потери среди гражданских. Также в Израиль советником поехал участвовавший в операциях против группировки ИГИЛ* генерал морской пехоты Джеймс Глинн».

Следует отметить, что ранее сегодня Центральное командование Вооруженных сил США (US CENTCOM) сообщило, что в рамках наращивания сил на Ближний Восток переброшена эскадрилья истребителей-бомбардировщиков F-16.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»