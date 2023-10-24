СМИ: Израиль ждет война «в трех измерениях» в случае наземной операции в Газе

Специалист по психологии ведения войны из Королевского колледжа в Лондоне Майкл Мартин заявил, что если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, боевые действия будут идти «в трех измерениях», – сообщает во вторник, 24 октября, немецкое издание Deutsche Welle.

В интервью изданию Майкл Мартин сказал: «Израильтян ждут боевые действия, которые будут идти «в трех измерениях». Представьте, что в вас будут стрелять сверху, с многоэтажек, а также, конечно, из-под земли... И, конечно, если вы разрушите здание, оно превратится в груду обломков, которая становится очень удобным местом для использования его как укрытия, откуда по вам откроют ответный огонь».

Другие эксперты DW говорят, что «сектор Газа имеет сеть из примерно 1300 туннелей общей длины около 500 километров, причем некоторые из них находятся на глубине 70 метров под землей. Это одна из крупнейших сетей подземных коммуникаций в мире и это, видимо, самая большая проблема для армии Израиля».

«Большинство туннелей не более двух метров в высоту и метр в ширину. Скорее всего, именно в них удерживаются более 200 заложников, захваченных террористами ХАМАС. В туннелях также находятся склады оружия и другого снаряжения, продовольствия, воды, генераторы, топливо. Лидеры ХАМАС, скорее всего, тоже скрываются под землей. Найти туннели непросто, в них очень сложно вести бои, а их уничтожение может привести к огромному количеству жертв среди населения Газы», – пишет Deutsche Welle со ссылкой на экспертов.

Берлин, Иван Бабурин

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