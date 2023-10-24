СМИ: Высокотехнологичная европейская продукция продолжает попадать в Россию, несмотря на санкции

Европейская техника и высокотехнологичная продукция продолжают попадать в Россию, несмотря на санкции Запада, – сообщает во вторник, 24 октября, австрийское издание Profil.

В заметке издания говорится, что «маршрут европейской техники пролегает через страны СНГ и Турцию, которые не присоединились к штрафным мерам. Так, в прошлом году австрийские предприятия практически удвоили свой экспорт в Армению. Рост вывоза товаров в Грузию составил 26,5%, а в Турцию – 23,6%. Схожий тренд наблюдается и во многих других странах-членах ЕС».

«Так называемый «параллельный импорт» превратился в хороший бизнес для соседей России. При этом организовать какой-либо контроль за перемещением европейских товаров крайне трудно. Да и Запад, в целом, не торопится ссориться с этими странами, так как некоторые из них являются его важными экономическими или политическими партнерами», – пишет Profil.

Вена, Иван Бабурин

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