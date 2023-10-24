Будапешт призвал не превращать борьбу с терроризмом в войну между нациями

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в ходе открытых дебатов в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке во вторник, 24 октября, заявил, что нельзя борьбу с терроризмом превращать в войну между нациями и странами, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления венгерский дипломат сказал: «Давайте называть вещи своими именами. Нападение на Израиль было терактом, которому не должно быть никаких оправданий и поэтому Израиль имеет право на самооборону. Да, вести борьбу с терроризмом необходимо, но нельзя допустить превращения этой борьбы в войну между нациями и странами. Необходимо сохранить процесс нормализации отношений между Израилем и арабским миром».

«Недопустимо проведение в других странах, в том числе в Европе, демонстраций в поддержку экстремистских и террористических группировок. Подобные акции стали следствием незаконной миграции и несут угрозу еще и потому, что разжигают настроения антисемитизма. В Венгрии этого не будет! После нападения группировки ХАМАС на Израиль венгерское правительство запретило у себя в стране проведение митингов и демонстраций в поддержку радикальных палестинских организаций», – подчеркнул Петер Сийярто.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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