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Суббота, 28 октября 2023, 02:42 мск

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Медведев заявил, что в следующем году будет лично координировать работу по доукомплектованию вооруженных сил по контракту

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по комплектованию Вооруженных Сил РФ военнослужащими по контракту в 2024 году в среду, 25 октября, заявил, что президент России поручил ему координировать работу по доукомплектованию вооруженных сил по контракту в 2024 году, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дмитрий Медведев сказал: «Для эффективной защиты независимости и безопасности Российской Федерации будут приняты меры по увеличению численности вооруженных сил и их укреплению. Президент России принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил по контракту в 2024 году. Координировать эту работу поручено мне».

«По данным министерства обороны, с 1 января по 25 октября текущего года в интересах объединённой группировки войск на военную службу вступили практически 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч – добровольцы. Темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли, каждый день с вооруженными силами заключают контракт более 1 600 человек. В следующем году в ВС РФ планируется сформировать еще один армейский корпус, 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию», – добавил зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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