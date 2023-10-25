Медведев заявил, что в следующем году будет лично координировать работу по доукомплектованию вооруженных сил по контракту

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по комплектованию Вооруженных Сил РФ военнослужащими по контракту в 2024 году в среду, 25 октября, заявил, что президент России поручил ему координировать работу по доукомплектованию вооруженных сил по контракту в 2024 году, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дмитрий Медведев сказал: «Для эффективной защиты независимости и безопасности Российской Федерации будут приняты меры по увеличению численности вооруженных сил и их укреплению. Президент России принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил по контракту в 2024 году. Координировать эту работу поручено мне».

«По данным министерства обороны, с 1 января по 25 октября текущего года в интересах объединённой группировки войск на военную службу вступили практически 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч – добровольцы. Темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли, каждый день с вооруженными силами заключают контракт более 1 600 человек. В следующем году в ВС РФ планируется сформировать еще один армейский корпус, 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию», – добавил зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

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