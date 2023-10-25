Минюст исключил из списка иноагентов 64 юридических и физических лица

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко на правительственном часе в Госдуме в среду, 24 октября, заявил, что из реестра иностранных агентов по различным основаниям исключено порядка 64 юридических и физических лица, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопросы парламентариев, Чуйченко сказал: «За время существования института иностранного агентирования в РФ у нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физических и юридических лиц, при этом порядка 64 юридических и физических лиц в настоящее время уже выведены из реестра по различным основаниям. Статус иноагента с них сняли, в том числе, и по основаниям, когда лицо утратило связь с западными выгодоприобретателями и перестало выполнять соответствующие функции».

Москва, Иван Бабурин

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