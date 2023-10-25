Правительство Испании поддержало генсека ООН в скандале с представителями Израиля

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес в среду, 25 октября, заявил, что правительство его страны выступает в защиту генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после критики в его адрес со стороны Израиля, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Педро Санчес сказал следующее: «Да, причиной нынешнего палестино-израильского кризиса стало нападение ХАМАС на Израиль. При этом, я хочу передать всю поддержку правительства Испании, а также, думаю, что и большинства в испанском обществе, нашему генеральному секретарю ООН португальцу Антониу Гутерришу. Генеральный секретарь ООН выражает позицию подавляющего большинства обществ в мире, заключающуюся в том, что они хотят гуманитарной паузы, гуманитарной помощи, которая остановит эту гуманитарную катастрофу».

Напомним, что накануне генсек ООН Антониу Гуттеришь на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что «однозначно осуждает атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, но это произошло не на пустом месте, а том числе, потому что жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации».

В ответ на выступление генсека ООН израильский постпред при Организации Гилад Эрдан призвал Гуттериша немедленно уйти в отставку ввиду непонимания «кампании массовых убийств детей, женщин и стариков», развязанной ХАМАС, а глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что отказывается от встреч с Гутерришем.

В среду, 25 октября, власти Израиля заявили, что будут отказывать в выдаче виз представителям ООН из-за позиции ее генсека Антониу Гутерриша по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан в эфире радио Galei Tzahal заявил: «Из-за его [Гутерриша] высказываний мы будем отказывать в выдаче виз представителям ООН».

Мадрид, Иван Бабурин

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