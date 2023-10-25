Британский премьер выступил против прекращения огня в секторе Газа

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в среду, 25 октября, заявил, что глава правительства Соединенного королевства выступает против полного прекращения огня в секторе Газа, но поддерживает установление краткосрочных гуманитарных пауз для доставки туда гуманитарной помощи, – сообщает телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, представитель Риши Сунака сказал, что «полное прекращение огня только сыграет на руку ХАМАС. Временные гуманитарные паузы, ограниченные по масштабу, могут быть оперативным инструментом, и это то, что мы могли бы рассмотреть и что мы обсуждаем».

«Правительство Великобритании не согласно с заявлениями генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что эскалация палестино-израильского конфликта произошла не без причин», – добавил представитель британского премьера.

Лондон, Иван Бабурин

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