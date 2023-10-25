Гутерриш заявил, что представители Израиля в ООН его неправильно поняли

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 25 октября, заявил, что он не оправдывал ХАМАС во время своего выступления на заседании Совета Безопасности, постпред Израиля его неправильно понял, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию выступления Гутерриша.

В ходе своего выступления генсек ООН сказал: «Я шокирован неверной интерпретацией моих слов вчера на Совбезе ООН, как будто я оправдывал массовые террористические атаки. Это неверно. Наоборот, я четко говорил, что осуждаю действия, которые происходили 7 октября. Я осуждаю террористические акты ХАМАС в Израиле. Ничто не может оправдать убийства, похищение людей или запуск ракет по гражданским объектам».

Напомним, что накануне, Антониу Гутерриш сказал: «Недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС. Но и нападение ХАМАС не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа. Важно признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме. Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации. Они видели, как их земля неуклонно поглощалась поселениями и подвергалась насилию, их экономика задушена, их люди были перемещены, а их дома снесены».

После этих слов постпред Израиля при ООН призвал генсека Всемирной организации «немедленно покинуть свой пост».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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