МИД Турции: Кто поддерживает Израиль под предлогом солидарности – участники этого преступления

Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду, 25 октября, во время выступления на саммите мира в Каире, посвященном урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил, что те, кто поддерживает Израиль под предлогом солидарности, являются соучастниками преступления, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава турецкой дипломатии сказал: «В нынешней ситуации мы либо пойдем к еще большей войне, либо к еще большему миру. Некоторые люди подливают масла в этот огонь. Те, кто поддерживает Израиль под предлогом солидарности, также являются участниками этого преступления. Если мы не сможем предотвратить нынешнюю ситуацию, весь мир окажется в худшем положении. Израиль продолжает игнорировать осуждение и делать все, что хочет, в течение многих лет».

«Сейчас настало время предпринять конкретные шаги. Прочный мир в нашем регионе будет невозможен, если палестинский вопрос не будет доведен до справедливого решения. Единственный способ найти решение – это создание независимого и суверенного государства Палестина, основанного на границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме. Каждый должен взять на себя ответственность и предпринять конкретные шаги в этом вопросе», – подчеркнул Хакан Фидан и добавил: «Именно поэтому мы внесли этот механизм в повестку дня в качестве конкретного предложения. Мы полагаем, что мусульманские страны региона, включая Турцию, играют решающую роль в этом механизме. Этот механизм, который будет сформирован с пониманием региональной ответственности, должен следить за тем, выполняют ли Израиль и Палестина свои обязательства, и при необходимости заставлять стороны это делать».

Каир, Иван Бабурин

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