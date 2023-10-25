СМИ: Израиль отложил наземную операцию до прибытия американских систем ПРО

Израиль согласился отложить начало наземной операции в Газе под предлогом ожидания переброски в регион США дополнительных систем противоракетной обороны (ПРО), – сообщает в среду, 25 октября, издание The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источники пишет, что «США намерены перебросить на Ближний Восток около десяти систем противовоздушной обороны для того, чтобы защитить свои войска в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ. В связи с этим израильские власти согласились подождать момента, когда США осуществят развертывание данных систем. Ожидается, что это завершится на текущей неделе».

«Израиль в планировании наземной операции также учитывает усилия по доставке гуманитарной помощи в анклав и по освобождению заложников. Но угроза американским военным вызывает первостепенную озабоченность», – сообщил собеседник The Wall Street Journal.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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