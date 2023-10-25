Под руководством Путина проведена тренировка удара с помощью ядерной триады

Под руководством президента России Владимира Путина и в присутствии министра обороны РФ, генерала армии Сергей Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова среду, 25 октября, была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «С государственного испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования».

«Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации. В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками. Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме», – сообщили в Кремле.

«Стратегические ядерные силы России на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника», – доложил министр обороны Сергей Шойгу главе государства Владимиру Путину .

Москва, Иван Бабурин

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