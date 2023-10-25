Агентство ООН помощи палестинским беженцам уже сегодня будет вынуждено прекратить свою миссию в Газе

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 25 октября, заявил, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) уже сегодня будет вынуждено приостановить гуманитарные операции в Газе, если не поступит топливо, – сообщают СМИ.
В ходе общения с журналистами Дюжаррик сказал: «Агентство ООН БАПОР, занимающееся оказанием помощи палестинским беженцам, сегодня вечером прекратит гуманитарные операции в Газе, если Израиль не разрешит доставку горючего в сектор».
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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