СМИ: Пашинян обвинил Москву в том, что она не смогла выполнить свои союзнические обязательства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва не смогла выполнить свои союзнические обязательства, поэтому Ереван сейчас ищет новых партнеров, – сообщает в среду, 25 октября, американское издание Wall Street Journal.

В интервью изданию армянский премьер сказал: «Поскольку Москва не смогла выполнить свои союзнические обязательства, Ереван сейчас ищет новых партнеров. Армения решила диверсифицировать отношения в сфере безопасности после событий в Нагорном Карабахе. И мы пытаемся сделать это сейчас».

«Не вижу никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении», – заявил также Пашинян.

Ереван, Иван Бабурин

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