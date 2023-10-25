Путин призвал правительство подойти к вопросам отопительного сезона «не формально»

Президент России Владимир Путин в среду, 25 октября, в ходе совещания с членами правительства призвал их подойти к вопросам отопительного сезона «не формально», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Обращаясь к членам кабмина, глава государства сказал: «Климат меняется, потепление глобальное очевидно, но Россия – северная страна. Отопительный сезон никто не отменял. Поэтому я очень прошу вас подойти к тем вопросам, которые мы сегодня обсуждали не формально. Все должно быть сделано своевременно».

Москва, Иван Бабурин

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