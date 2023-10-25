Макрон назвал ошибкой наземную интервенцию Израиля в секторе Газа

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед вылетом из Каира в среду, 25 октября, заявил, что военная интервенция Израиля в сектор Газа может стать для него ошибкой, – передает телеканал BFMTV.

В ходе своего выступления Макрон сказал: «Масштабная интервенция, которая может поставить под угрозу жизни мирного населения, я думаю, станет ошибкой Израиля. Потому что в долгосрочной перспективе это вряд ли защитит Израиль, и потому что это несовместимо с международным гуманитарным правом, правилами ведения войны и защитой гражданского населения».

Между тем, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что «Израиль уничтожил тысячи террористов и готовится зайти в сектор Газа».

Каир, Иван Бабурин

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