Нетаньяху анонсировал наземную операцию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации в среду, 25 октября, заявил, что Армия обороны страны продолжает готовиться к наземной операции в секторе Газа, уничтожая перед этим тысячи террористов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления израильский премьер сказал: «Мы ведем массированный огонь по ХАМАС, мы уничтожили тысячи террористов – это только начало. Кроме того, мы готовимся к наземной операции. Я не буду говорить, когда это произойдет и как это произойдет. Также я не буду разглашать все факторы, которые мы принимаем в расчет. Большая их часть общественности не известна».

Отметим, что ранее сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «наземная военная интервенция Израиля по вторжению в сектор Газа может стать ошибкой».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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