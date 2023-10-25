Путин выступил против принципа коллективной ответственности в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений в среду, 25 октября, заявил, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности – ни в чем не повинные люди не должны отвечать за преступления, совершенные другими, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Все мы с тревогой, с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев, для последователей крупнейших традиционных мировых религий. Новый виток палестино-израильского конфликта уже унес тысячи жизней, тысячи. Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. Мы знаем, что это такое».

«Мы всегда будем чувствовать горечь невосполнимых потерь, понесённых страной в годы борьбы с международным терроризмом. Я искренне хочу выразить соболезнования семьям израильтян, граждан других стран, чьи близкие погибли, получили ранения в ходе атаки 7 октября этого года. Но для нас очевидно и то, что за преступления, совершенные другими, не должны отвечать ни в чем не повинные люди. Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети, целые семьи», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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