Путин заявил, что Запад хочет запустить волну хаоса по всему миру

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений в среду, 25 октября, заявил, что Запад хочет запустить волну хаоса не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Запад хочет втянуть в конфликт другие страны и народы, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Для этого, в том числе, пытаются играть на национальных и религиозных чувствах людей. Такая политика реализуется давно. Мусульман натравливают на иудеев, шиитов сталкивают с суннитами, православных – с католиками. На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола. Цель действий очевидна: умножить нестабильность в мире».

«Наша главная задача сегодня – остановить кровопролитие и насилие. В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными, разрушительными последствиями. Причем не только для региона Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока. Именно это я неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, во время многочисленных телефонных разговоров, разговоров и личных встреч с главами ближневосточных и других государств», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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