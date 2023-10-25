Путин: Ложь, провокации, внешние и внутренние поводы будут использоваться, чтобы расколоть российское общество

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений в среду, 25 октября, заявил, что заинтересованные силы будут использовать ложь, провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме и тем самым расколоть российское общество, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Во многом дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя на национализм, религиозную нетерпимость ко всему миру, эти самые силы, конечно же, преследует свои враждебные цели в отношении и нашей страны, и эти цели декларируются правящими кругами некоторых стран открыто – нанести нам, как они выражаются, стратегическое поражение. В этом нет ничего нового».

«Им нужно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире... били бы по России, по нашему обществу. Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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