Израильский дипломат обвинил ООН в ненависти к Израилю

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан в среду, 25 октября, заявил, что еврейское государство больше не будет мириться с продолжающейся ненавистью к Израилю со стороны Всемирной организации, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) израильский дипломат написал: «Это позор для ООН, что генеральный секретарь не отказался от своих слов и даже не способен извиниться за то, что сказал вчера. Гутерриш в очередной раз искажает реальность, когда говорит, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября произошла не на пустом месте, и при этом ссылается на предысторию конфликта между израильтянами и палестинцами».

«Генеральный секретарь, который не понимает, что убийство невинных никогда не может быть объяснено какой-либо предысторией, не может быть генеральным секретарем. Печально, что так думает человек, возглавляющий ООН, призванную бороться с терроризмом и мировыми злодеяниями. Израиль будет работать над тем, чтобы дать ООН четкий сигнал о том, что мы больше не будем мириться с продолжающейся предвзятостью и ненавистью к Израилю со стороны этой организации», – подчеркнул Гилад Эрдан.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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