Спикером Палаты представителей Конгресса США избран противник траты денег на Украину

Республиканец из Луизианы Майк Джонсон, сторонник 45-го президента США Дональда Трампа и противник трат на военную помощь Украине в среду, 25 октября, был избран новым спикером Палаты представителей Конгресса США, – передает телеканал CNN.

В сообщении телеканала говорится, что «за Джонсона было отдано 220 голосов, за демократа Хакима Джефриса – 209. Майка Джонсона единогласно поддержала Республиканская партия».

Следует напомнить, что Майк Джонсон голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023-й. Кроме того, он поддерживал поправки, запрещающие какую-либо военную помощь Украине и отменяющие действие закона о лендлизе.

В мае 2022 года избранный сегодня спикер Палаты представителей Конгресса США заявлял: «Мы не должны отправлять еще $40 млрд за границу, когда на нашей собственной границе царит хаос, американские матери вовсю пытаются найти детское питание, цены на бензин на рекордно высоком уровне, а американские семьи вовсю пытаются свести концы с концами».

Вашингтон, Иван Бабурин

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