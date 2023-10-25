В Будапеште заявили, что Венгрия останется в Евросоюзе дольше, чем Жозеп Боррель главой евродипломатии

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге в среду, 25 октября, заявил, что его страна останется членом Евросоюза дольше, чем верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на своем посту, – сообщает телеканал М1.

Комментируя заявление Борреля о том, что «никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС», Гергей Гуйяш сказал: «Я должен успокоить господина Борреля, Венгрия существенно дольше останется членом ЕС, чем он главой европейской дипломатии».

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции «Европа и мир» заявил, что «никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС» в ответ на сравнение Евросоюза с СССР, сделанном накануне венгерским премьером Виктором Орбаном.

Напомним, что во вторник, 24 октября, Виктор Орбан сказал: «Москва была трагедией, Брюссель – ее плохая современная пародия. Когда-то нам надо было танцевать под дудку Москвы. Теперь, если Брюссель и играет на дудке, мы танцуем, как хотим, а если не хотим, то не танцуем».

Будапешт, Иван Бабурин

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