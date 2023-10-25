Новый спикер Палаты представителей Конгресса США озвучил свои приоритеты

Избранный спикером Палаты представителей США Майк Джонсон в зале заседаний в среду, 25 октября, заявил, что его первоочередной задачей будет принятие резолюции, осуждающей ХАМАС за теракты 7 октября в Израиле, – сообщает телеканал CBS.

В ходе своего выступления Джонсон сказал: «Моя первоочередная задача – это принятие резолюции, осуждающей ХАМАС за теракты 7 октября в Израиле, в результате которых погибли более 1400 человек».

Среди других приоритетов новый спикер обозначил такие проблемы, как «охрана границы с Мексикой, ситуация с мигрантами, эпидемия наркотиков на улицах американских городов, проблема с национальным долгом США и защита консервативных принципов».

Следует отметить, что Джонсон в повестке на следующие несколько недель не упомянул пакет помощи Украине, хотя перед голосованием он называл это «главным приоритетом».

Вашингтон, Иван Бабурин

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