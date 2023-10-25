Россия и Китай наложили вето на резолюцию США

Россия и Китай в среду, 25 октября, заблокировали предложенный США проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, – передает ТАСС.

В сообщении агентства говорится, что предложенная США резолюция содержит осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, призыв к освобождению заложников и соблюдению норм международного гуманитарного права. В ней также признается право стран на самозащиту, однако призыва к прекращению огня в документе – нет.

«За» американскую резолюцию проголосовали 10 стран, против – Россия, КНР и ОАЭ, еще две страны воздержались.

Со своей стороны, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя ситуацию заявила: «Соединенные Штаты глубоко разочарованы тем, что Россия и Китай наложили вето на эту резолюцию. Она была сильной и сбалансированной».

Напомним, что накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия не поддержит резолюцию США, потому что в ней отсутствует требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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