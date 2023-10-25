Байден призвал законодателей быстрее утвердить $106 млрд для Украины и Израиля

Президент США Джо Байден в связи с избранием Майка Джонсона спикером Палаты представителей Конгресса в среду, 25 октября, призвал законодателей как можно скорее утвердить запрос на оказание финансовой помощи Украине и Израилю в размере $106 млрд., ранее предложенный администрацией Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении Байдена, распространенном Белым домом, в частности, говорится: «Пока республиканцы в Палате представителей в течение последних 22 дней решали, кто возглавит их фракцию, я работал над актуальными вопросами, предложив исторический пакет дополнительного финансирования, который обеспечивает наши двухпартийные интересы в области национальной безопасности в Израиле и на Украине. Также он обеспечивает безопасность нашей границы и инвестирует в американский народ. Эти приоритеты были поддержаны лидерами обеих партий. Также необходимо выделить $6 млрд на усиление энергобезопасности США, в том числе $2,2 млрд на мощности по обогащению урана».

«Необходимо действовать как можно быстрее, чтобы утвердить этот запрос, а также не допустить возможной приостановки финансирования правительства, которая может наступить через 22 дня», – говорит Баден в послании к законодателям.

Вашингтон, Иван Бабурин

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