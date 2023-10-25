Небензя: Теперь задача предотвращения эскалации конфликта стоит перед Генассамблеей ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 23 октября, заявил, что поскольку Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд по предотвращению дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта, теперь эта задача лежит на Генассамблее, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Сожалеем, что Совет безопасности не оправдал возложенных на него надежд. Мы старались сделать все, чтобы ему помочь. Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной ассамблеей. Поддерживаем соответствующий проект резолюции, предложенный Иорданией от имени арабской группы. Россия вошла в число его соавторов. Призываем все государства-члены поддержать его».

«Согласно проекту резолюции, подготовленной в ГА ООН группой арабских Генассамблея призывает к немедленному прекращению огня, требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Проект резолюции требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Проект резолюции призывает к немедленному освобождению гражданских лиц», – сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Отметим, что ранее в среду, 25 октября, Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Из 15 членов СБ ООН за документ проголосовали четыре страны, против – Великобритания и США, девять воздержались. Резолюция считается принятой, если за нее поданы голоса девяти членов совета и ни одно государство не наложило вето.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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