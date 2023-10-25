ХАМАС поблагодарил Китай и Россию за блокировку американской резолюции по палестино-израильскому конфликту

Председатель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в среду, 25 октября, заявил, что высоко оценил позиции России и Китая, которые в Совете Безопасности ООН наложили вето на предложенную США резолюцию по палестнино-израильскомцу конфликту, – сообщают СМИ.
В сообщении, размещенном в Telegram-канале ХАМАС, говорится: «Председатель политбюро высоко оценивает позицию России и Китая в Совбезе ООН и блокировку ими американского проекта резолюции, ориентированного на оккупационные силы».
© 2023, РИА «Новый День»
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