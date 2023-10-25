СМИ: Белый дом просит законодателей говорить, что выделение миллиардов Киеву станет залогом экономического роста в США

Администрация Джо Байдена, проигрывая информационную войну вокруг Украины, в частном порядке просит конгрессменов от обеих политических партий убеждать общество в том, что выделение новой помощи Киеву, якобы, станет залогом экономического роста в самих Соединенных Штатах, – сообщает в среду, 25 октября, американское издание Politico.

В публикации издания говорится, что «согласно тезисам, которые были разосланы законодателям, избранная Белым домом новая стратегия призвана убедить общественность в том, что поддержка Украины послужит созданию новых рабочих мест и укреплению собственной промышленной базы, что послужит экономическому росту в США».

«Своими действиями администрация Байдена фактически признала, что ее предыдущая риторика, обосновывавшая дальнейшую поддержку Киева привела к катастрофе, и что ее необходимо менять», – заявил Politico пожелавший остаться неназванным представитель Республиканской партии.

Вашингтон, Иван Бабурин

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