На саммите ЕС обсудят глобальную нестабильность, «не отвлекаясь от поддержки Украины»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в среду, 25 октября, заявил, что на саммите Европейского союза 26-27 октября будут обсуждаться проблемы глобальной нестабильности, «не отвлекаясь от поддержки Украины», – сообщают СМИ.

В приглашении лидерам государств-членам ЕС Мишель написал: «Наша встреча пройдет в период огромной глобальной нестабильности. Эти события требуют нашего немедленного внимания, не отвлекая нас от нашей постоянной поддержки Украины. Что касается Украины, мы продолжим нашу непоколебимую поддержку столько, сколько потребуется».

Следует отметить, что накануне председатель Евросовета, комментируя предстоящую повестку саммита, заявил, что не согласен с тем, что в ЕС начала проявляться усталость от Украины в связи с обострением ближневосточного конфликта.

«Я не почувствовал такой усталости у государств-членов, их усилия в поддержку Украины носят долгосрочный характер», – заявил Шарль Мишель.

В Евросовете также сообщили, что в повестке саммита ЕС 26-27 октября стоит «рассмотрение ситуации с миграцией и оценка прогресса, достигнутого после неформальной встречи в начале октября лидеров ЕС в Гранаде, где этот вопрос был одним из центральных. Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделает сообщение о состоянии дел на данном направлении и расскажет о результатах».

Брюссель, Иван Бабурин

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