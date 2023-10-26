Пашинян анонсировал подписание мирного договора с Азербайджаном в ноябре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна подпишет мирное соглашение с Азербайджаном в следующем месяце. Произойдет это спустя несколько недель после того, как Баку вернул себе контроль над давно спорным регионом Нагорный Карабах.
Ереван и Баку «в следующем месяце подпишут соглашение о мире и установлении отношений», заявил Пашинян сегодня, выступая на международном экономическом форуме в столице Грузии Тбилиси.
Тбилиси, Елена Васильева
© 2023, РИА «Новый День»
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