В МИД РФ заявили о визите представителей ХАМАС в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 26 октября, заявила, что делегация палестинского движения ХАМАС находится с визитом в Москве, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию МИД РФ.



В ходе своего выступления Захарова сказала: «Я также могу сказать и подтвердить, что представители палестинского движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем».

Ранее РИА Новости сообщило, что с визитом в Москву прибыли представители ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком.

Москва, Иван Бабурин

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