Эстония призвала решить «венгерскую» проблему

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверие двухдневного саммита ЕС 26-27 октября заявила, что Венгрия становится проблемой для Европейского Союза, которую необходимо решить, – сообщает в четверг, 26 октября, The Guardian.

Британское издание пишет, что эстонский лидер сказала следующее: «Венгрия становится проблемой, которую мы должны решить. У нас и раньше были разные мнения, и нам удавалось сохранять единство, но в отношении Венгрии это становится все сложнее. Мы – Европейский Союз, у нас есть правила, по которым мы принимаем решение.

«Будапешт придерживается взглядов, противоположных взглядам большинства стран-членов ЕС, а также остается вне еврозоны, несмотря на высокую инфляцию. Именно Венгрия нуждается в Европейском Союзе, а не наоборот», – заявила Каллас.

Напомним, что накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, также как и эстонский премьер, заявил, что «никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС», на что руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ответил, что его страна останется членом Евросоюза дольше, чем сам Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

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