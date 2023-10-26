Путин утвердил новую Климатическую доктрину РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Климатической доктрины РФ, в которой ключевой долгосрочной целью климатической политики, является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в четверг, 26 октября, в частности, говорится: «Ключевой долгосрочной целью климатической политики РФ является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года».

«Проблемы, связанные с изменением климата, в частности обеспечение баланса между эффективностью экономики и социальной справедливостью, устранение потенциальных конфликтов интересов в связи с экстремальными проявлениями изменения климата, не могут быть решены посредством только научных методов. В подобных ситуациях найти баланс возможно лишь в рамках политического процесса. …Изменение климата создает угрозы для безопасности РФ, реагировать на которые необходимо с использованием средств, способных обеспечить желаемые экологические и экономические эффекты. Ясность и прозрачность климатической политики должны быть обеспечены на всех уровнях власти», – говорится в Климатической доктрине РФ.

Москва, Иван Бабурин

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