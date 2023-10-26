США и Дания выделили Киеву очередные пакеты военной помощи

Госдепартамент США и министерство обороны Дании в четверг, 26 октября, заявили, что выделяют Украине очередные пакеты военной помощи на $150 млн. и $522,6 млн. соответственно, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США, говорится: «Соединенные Штаты выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. В новый пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения».

В свою очередь, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен также сегодня заявил, что его страна окажет Украине военную помощь в качестве пожертвований на сумму 3,7 млрд крон ($522,6 млн).

Как сообщили в пресс-службе датского МИДа, Расмуссен сказал следующее: «Сегодняшнее пожертвование подтверждает, что в своей борьбе за свободу Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании. Это поддержка, которая имеет решающее значение для продолжения Украиной борьбы. Это пожертвование также посылает важный сигнал как Украине, так и России, что мы по-прежнему фокусируемся на Украине, хотя большая часть внимания мира и направлена сейчас на Израиль и Палестину».

«Это уже13-й пакет такой помощи. В него войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Поставка последних финансируется совместно с Германией», – сообщили в МИД Дании.

Вашингтон, Иван Бабурин

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