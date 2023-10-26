Премьер Словакии заявил фон дер Ляйен, что его страна не будет оказывать Киеву военную поддержку

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 26 октября заявил, что проинформировал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что его страна не будет оказывать военную поддержку Украине, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Фицо написал: «Проинформировал главу Европейской комиссии о том, что новое правительство Словакии не будет оказывать военную поддержку Украине, мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи».

«Председатель Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов оказывать или не оказывать военную помощь Украине, а также оценила наш подход к гуманитарной помощи», – отметил словацкий премьер.

Братислава, Иван Бабурин

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